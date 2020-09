Santander primo obiettivo per l'attacco: Spezia al lavoro. E il Bologna non molla Supryaga

Federico Santander è il primo obiettivo dello Spezia per rinforzare l'attacco. I contatti vanno avanti anche col Bologna, che s'è detto disposto a dare via il centravanti paraguaiano solo in caso di arrivo dalla Dinamo Kiev di Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000.

Per quest'ultimo, sono attese novità nella giornata di oggi: la Dinamo ieri ha staccato il pass per la fase a gironi di Champions e adesso, dopo il doppio confronto col Gent, farà sapere se accetterà l'offerta da 10 milioni di euro più bonus o ritirerà il giocatore dal mercato.