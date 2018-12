Santander risponde a Milik: Napoli-Bologna 1-1 dopo 45 minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' in equilibrio il match al San Paolo tra Napoli e Bologna, penultima partita della 19esima giornata di Serie A. La frazione s'è conclusa col risultato di 1-1, con Santander che ha risposto al gol realizzato dopo un quarto d'ora da Milik, quando i padroni di casa erano in pieno controllo del match.

Un primo tempo che ha vissuto diverse fasi. I ragazzi di Filippo Inzaghi sono partiti subito forte, con una conclusione pericolosa di Poli nei primissimi minuti di partita e una buona pressione offensiva. Poi il Napoli ha preso il controllo della trequarti avversaria e Arkadiusz Milik, l'attaccante più in forma a disposizione di Ancelotti in questo momento, dopo 15 minuti ha sbrogliato una mischia nell'area avversaria e ha realizzato l'1-0.

Dopo la rete del vantaggio, il Napoli ha avuto più occasioni per raddoppiare. Prima Mertens ha chiamato Skorupski al grande intervento, poi Milik poco dopo la mezz'ora ha prima colpito la traversa e qualche istante più tardi sfiorato il palo alla destra di Skorupski con un colpo di testa da posizione favorevolissima. Tre ghiotte occasioni non sfruttate che hanno fatto da preludio al pareggio realizzato a sorpresa dal Bologna al 37esimo: su una punizione dalla trequarti, spizzata di Palacio e colpo di testa vincente di Santander che s'è trovato il pallone sulla testa e l'ha indirizzato alle spalle di Meret.

Il Napoli dopo il pari non ha avuto la forza di reagire immediatamente, bravo il Bologna a gestire i minuti dopo l'1-1, un finale di frazione caratterizzato principalmente dall'uscita dal campo per infortunio di Santander, l'autore del pari.