Santander risponde a Pussetto: Bologna-Udinese 1-1 all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol a testa per Bologna e Udinese: 1-1 all'intervallo. Vantaggio friulano con Pussetto, bravo a liberarsi di Krejci su lancio dalla trequarti di De Paul alla mezz'ora. A cinque minuti del termine, ci pensa però Federico Santander a pareggiare: gran stecca dal limite, Scuffet è sorpreso più dalla potenza che dall'angolazione del tiro e non riesce a intervenire. Due bei gol, in precedenza il Bologna aveva chiesto un rigore per contatto fra Troost-Ekong e Svanberg in area friulana: pur avendolo rivisto al VAR, Manganiello ha ritenuto non falloso il contatto, a dirla tutta abbastanza palese. Rigori e no, c'è partita al Dall'Ara: Udinese più convincente nel complesso, Bologna tutto sulle spalle del gigante paraguaiano.