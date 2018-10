Santander: "Voglio l'Europa col Bologna. In Cina mi offrivano di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Santander, centravanti del Bologna, ha rilasciato una intervista ai taccuini del 'Resto del Carlino'. Il calciatore paraguaiano, due gol nelle ultime tre partite, è tornato sulla scelta di trasferirsi in Italia questa estate: "Ho scelto Bologna d’accordo con mia moglie Fatima e i miei due figli, Lucca di cinque anni e Luciano di quattro mesi e mezzo; loro sono molto importanti nelle mie decisioni. Se avessi dovuto ragionare solo sui soldi sarei andato in Cina, ma li sarebbe stata più dura la vita per la mia famiglia. Non sono venuto in Italia con l’obiettivo di segnare un certo numero di gol. Se ho deciso di venire in rossoblù è perché un giorno mi piacerebbe, passo dopo passo, conquistare la scena dell’Europa League. Per me giocare in serie A è un sogno, anche se inizialmente l’impatto è stato difficile; l'allenamento in Danimarca dura 40 minuti, qui due ore. Inzaghi ancora prima delle reti mi chiede di lavorare per la squadra".