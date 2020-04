Santon giura amore alla Roma e si candida per la prossima stagione

vedi letture

“Certo che voglio rimanere a Roma. Qui sto bene e ho il desiderio di vincere qualcosa con questa squadra. Si sta benissimo”, parola di Davide Santon. E pensare che in estate la sua mancata cessione in Spagna fu anche oggetto della conferenza stampa di fine mercato di Petrachi. Quando disse di non esser pienamente soddisfatto dei giocatori che sarebbero dovuti esser venduti il riferimento era proprio al terzino, oltre che a Pastore. Quasi un anno dopo anche la società si è ricreduta sul calciatore che ha conquistato anche Fonseca. La prossima di estate sarà molto diversa perché con ogni probabilità si giocherà fino a luglio il campionato e da agosto ripartirà l’Europa League e il percorso tracciato da Davide è chiaro: “L’obiettivo è vincere un trofeo, uno qualsiasi, il prossimo anno. Quest’anno è difficile, ma in Europa proveremo ad andare il più avanti possibile”.



Insomma nei suoi piani futuri c’è la Roma, ma adesso bisogna capire se in quelli del club ci sarà Santon. La sensazione sembra quella di una conferma con la possibilità a inizio della prossima stagione (settembre/ottobre) di ridiscutere il contratto in scadenza nel 2022. D’altronde il piano esterni prevede già l’uscita di Florenzi, mentre non sono chiare ancora le posizioni di Bruno Peres, Spinazzola e Zappacosta. La duttilità di Davide è poi un’arma in più perché garantisce a Fonseca di avere una soluzione su entrambe le fasce nonostante in questo 2020 si sia candidato a padrone di quella destra. Dopo esser rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori contro Torino e Juventus, ha fatto ritorno in panchina con il Parma in Coppa Italia e da quel momento in poi ha saltato solo due delle dieci partite giocate dalla Roma. Insomma, non sarà un giocatore indispensabile come Dzeko o Kolarov, ma dal rendimento assicurato, quello sì.