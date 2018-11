Santos, Dodò felice per il primo gol ma il futuro del doriano è incerto

© foto di Federico Gaetano

Nonostante la sconfitta (3-2) del suo Santos contro il Palmeiras l'ex doriano Dodò ha voluto sottolineare l'importanza di questa partita per aver segnato il suo primo gol con la maglia santista. "In quel momento in cui ho segnato eravamo andati in vantaggio poi la partita ha preso un'altra piega. E' stata comunque una soddisfazione personale ma spero di poter segnare la prossima volta una rete che possa darci la vittoria". Finora comunque il Santos, come sottolinea il sito Uol, non è rimasto soddisfatto del rendimento di Dodo: per esercitare il riscatto e acquisirlo dalla Samp dovrà pagare due milioni di euro (il suo ingaggio è invece basso, in parte pagato anche dalla società di Ferrero). I blucerchiati hanno ricevuto ultimamente varie proposte dall'Europa e anche dal Messico.