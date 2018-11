Santos rassegnato all'idea di perdere Gabigol l'Inter chiede 20 mln

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal media brasiliano UOL Esporte il Santos si è oramai rassegnato all'idea di perdere Gabigol al termine dell'anno. L'attaccante brasiliano avrebbe comunque deciso di non indossare altre maglie diverse da quella del Peixe in Brasile, motivo per il quale aumentano ulteriormente i dubbi sul suo futuro (si era parlato di un interesse del Flamengo, ndr). L'Inter, da parte sua, per cedere il cartellino chiede non meno di 20 milioni di euro. Cifra che il Santos non può in alcun modo permettersi.