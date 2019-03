Saponara: "Col Milan sarà difficile. Futuro? Spero di restare alla Samp"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Saponara, trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dalla sfida contro la sua ex squadra, il Milan: "Ho tanti ricordi belli, ogni volta mi emoziono. Spero di dare il mio contributo sabato in partita. Cerco sempre di fare del mio meglio con un gol o un assist. Affrontare il Milan in questo momento sarà difficile perché il lavoro di Gattuso sta dando i suoi frutti. Dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco come facciamo con tutti, consapevoli che davanti avremo una squadra di altissimo livello".

Sulla corsa all'Europa League: "Atalanta e Torino sono davanti ma dobbiamo fare la corsa pensando solo al nostro cammino, per regalare l’Europa ai tifosi. Ci proveremo".

Su Quagliarella: "Fabio è sorprendente per i colpi che ogni partita riesce a regalare. Vederlo così in forma tuttora è sicuramente uno spunto per continuare a credere nei nostri obiettivi e nelle nostre motivazioni".

Sul futuro: "Spero di rimanere qui. Dipenderà dalla società, io sul campo cercherò di convincerli".