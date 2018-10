Saponara è tornato. E rinasce nello stadio dei rimpianti

In un contesto storico dove domina il 4-3-3, trequartisti puri come Riccardo Saponara soffrono. Se poi sono perseguitati dagli infortuni si fa davvero dura. Ma se trovano l'allenatore che li mette nelle migliori condizioni possono fare la differenza. Per questo il trasferimento alla Sampdoria in estate faceva ben sperare. Dopo il passo indietro di Firenze la maglia blucerchiata era l'ultima chance forse per dimostrare di essere un giocatore buono non solo per la provincia. E le prime uscite in campionato sono state ben confortanti: alla seconda giornata, contro l'Udinese, il suo ingresso in campo aveva trasformato una Samp fino a quel momento pallida. E col Napoli un assist, prima di infortunarsi. Questa sera contro il Milan si è rivisto da titolare dopo quasi due mesi. Il campo lo aveva assaggiato una settimana prima, un quarto d'ora contro il Sassuolo. Stasera sembrava giocasse per i blucerchiati da una vita, mandando in tilt centrocampisti e difensori col suo giocare tra le linee, il suo duettare con Quagliarella. Il gol dell'1-1 ha mostrato la sua classe, la sua abilità a puntare e saltare l'uomo e indirizzare il pallone dove dice lui. L'assist per Quagliarella una delizia per gli occhi. Tutto questo in uno stadio che per lui significa soprattutto rimpianti: il Milan lo prese dall'Empoli in Serie B, Allegri non gli ha mai dato fiducia, a parte in un un derby di dicembre a sorpresa. Qualche altro spezzone, ma mai un senso di fiducia nei suoi confronti. Per questo il gol di questa sera, a prescindere da come è finita, vale più di un semplice gol. La Samp intanto può sorridere: ha ritrovato un giocatore che con Giampaolo può dare grandi gioie ai blucerchiati.