Saponara: "Mi fido del club. Ora è la Samp a credere in me"

© foto di Giacomo Morini

Il centrocampista della Sampdoria, Riccardo Saponara, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX. "Mi fido della Samp, la società che ha creduto in me, dell'allenatore, dei compagni con cui ho già giocato sia contro che accanto. La Samp si deve fidare di me, trova un ragazzo cresciuto che può dare tanto".