Saponara: "Porterò la Fiorentina in alto. Voglio Europa e Nazionale"

Riccardo Saponara, fantasista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio. "Sono pronto a prendermi le responsabilità. Porterò la Fiorentina in alto e - si legge in prima pagina - convincerò Roberto Mancini a convocarmi in Nazionale". Il fantasista viola parla anche del futuro: "Vorrei restassero tutti, si è creata una sinergia importante nello spogliatoio. Talenti? Vlahovic mi ha colpito: pochi attaccanti a 18 anni sono così prorompenti. Fisicamente ricorda Mchedlidze. Cagliari? Domenica - conclude - abbiamo avuto una mancanza sul piano nervoso. Tifosi? Ho apprezzato i toni del colloquio dopo la brutta sconfitta in casa col Verona".