Saponara saluta Firenze: "Non sarà un addio, è stato un viaggio speciale"

© foto di Giacomo Morini

Riccardo Saponara, che nella giornata di ieri ha salutato la Fiorentina dopo un anno e mezzo per accasarsi a Genova sponda Samp, si è presentato questa mattina al centro sportivo "Davide Astori" per salutare gli ormai ex compagni e ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana in merito alla sua esperienza a Firenze: "Vi ringrazio ad uno ad uno per il viaggio breve ma intenso che ho fatto qui. C'è stato qualcosa si speciale tra me e questi colori: con voi, coi miei compagni e con chi non c'è più ho vissuto molte emozioni. L'infortunio dello scorso anno ha condizionato la mia stagione, e non ho saputo tornare ad una condizione fisica tale da ripagare le vostre aspettative sul campo. Ho sempre rispettato le scelte tecniche del mister, anche se mi è dispiaciuto l'ultim'anno non aver potuto beneficiare di un'occasione nuova, essendo tornato in forma. Con Firenze non sarà un addio, mi avete dato e insegnato tanto".