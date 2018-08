Saponara saluta la Fiorentina: "Non ho colto la chance viola"

© foto di Giacomo Morini

Il fantasista della Sampdoria Riccardo Saponara, passato con la formula del prestito in blucerchiato dopo un anno e mezzo alla Fiorentina, ha deciso di salutare tutti i tifosi viola con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole: "Cadere nel banale in queste circostanze è sempre molto facile, non posso però esimermi dal lasciare un messaggio a tutti coloro che mi stanno scrivendo in queste ore per salutarmi e ringraziarmi. Questo tragitto lungo un anno e mezzo non ha rispettato le attese che ci eravamo prefissati, non ho fornito sul campo le prestazioni per le quali la società aveva investito su di me e questo mi rende molto triste, in quanto lascio alle spalle molta amarezza e delusione per non aver colto a dovere questa grande opportunità. Nonostante ciò, un fulmine a ciel sereno ha sancito un punto zero nella stagione e nelle vite di tutti i fiorentini, me compreso, creando involontariamente un legame forte tra noi giocatori e la realtà circostante. Indissolubile, per quanto mi riguarda. Questa città mi ha insegnato tanto, mi ha reso un ometto, ma in particolare mi ha regalato qualcosa di tanto raro quanto prezioso: il riconoscimento di ciò che sono veramente, con tutti i miei pregi e tutti i miei difetti. Grazie a Tommy e a tutto il Golden View per avermi letteralmente adottato, grazie a Drino per le "pizzate" in garage con birra e Champions League, grazie alla Vale per i caffè pagati al bar, ad Alessio, Akram, la Mariuccia, Cesare, potrei andare avanti all'infinito. Insomma, grazie a tutti coloro che anche con una semplice chiacchierata mi hanno fatto sentire a CASA. Inizia ora, per me, un nuovo cammino che mi spinge verso una nuova realtà e nuove avventure. Firenze rimarrà dentro di me per sempre e, con lei, il ragazzo che sono oggi".