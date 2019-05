Saputo: "Se dovrò investire per un Bologna competitivo lo farò"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joey Saputo, presidente del Bologna, prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' vero che stasera è una grande festa, ma vogliamo vincere. Una settimana fa lottavamo per la salvezza, ora ci giochiamo il decimo posto. Il calcio è incredibile, ci sono tante emozioni ogni settimana"

Cosa le piace di Mihajlovic? "Non so come ha fatto, ma sono contentissimo che abbiamo un allenatore che può dare gloria a questa squadra. Abbiamo una squadra competitiva e nella seconda metà della stagione s'è visto. La cosa che dicevo sempre ai calciatori è di non aver paura di perdere. Forse prima c'era paura, Mihajlovic ha cambiato filosofia e i giocatori hanno risposto".

Il prossimo anno si punterà all'Europa? "Dobbiamo aspettare lunedì per la conferenza stampa".

Investirà di più? "Se dobbiamo investire per avere una squadra competitiva, lo farò. Ma non saranno i tifosi a dirmi cosa fare. Io sono un tipo competitivo, io non voglio più vedere un Bologna nella posizione in cui era ad inizio anno".