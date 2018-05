Sarà l'ultima? Alex Sandro, futuro legato a Spinazzola: addio o rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La scorsa estate ha provato a salutare la Juventus per approdare in Premier League. Missione fallita, in quella occasione, perché Alex Sandro è stato blindato dalla società bianconera per almeno un anno. Tornato pienamente a disposizione di Max Allegri, il terzino ex Porto è riuscito a fornire il suo contributo alla causa pur senza brillare come l'annata precedente. Tanto basta, però, per essere inserito tra i potenziali partenti da casa Juve in attesa di richieste che difficilmente mancheranno (anche se l'infortunio di Leonardo Spinazzola, che rientrerà dall'Atalanta, può complicare i piani della Vecchia Signora). Tutto ciò nonostante il fatto che dovrà guardare la Coppa del Mondo dal divano di casa, poiché Tite l'ha escluso dalla lista dei convocati del Brasile per Russia 2018. Un colpo duro da digerire, che Alex Sandro dovrà mettersi alle spalle con un trasferimento oppure restando a Torino ma con un aumento del proprio ingaggio.

Nome: Alex Sandro

Età: 27.

Valutazione: 50 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2020

Interessa a: Paris Saint-Germain, Manchester United