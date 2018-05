Sarà l'ultima? André Silva, il flop rossonero e il paradosso di Mendes

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

André Silva, per certi aspetti, è la sintesi della stagione del Milan. Tanti soldi, tanto potenziale, poca resa: il centravanti portoghese, il cui trasferimento è costato ai rossoneri 38 milioni di euro, non ha reso secondo le attese. I numeri della sua stagione: 10 gol in 39 partite. Ampiamente gonfiati dall'Europa League, e dalle 5 reti rifilate in 180 minuti al modesto Austria Vienna. In campionato, due soli gol in 23 apparizioni, davvero poca roba. Dal ballottaggio con Kalinic, il lusitano chiuderà da terzo, dietro al croato e soprattutto Cutrone, nelle gerarchie di Rino Gattuso. E, nonostante Mirabelli lo stimi e lo abbia definito "il futuro degli attaccanti a livello mondiale", le possibilità di un addio immediato sono molto alte. Anche perché, e qui arriviamo a quello che potremmo chiamare il paradosso di Jorge Mendes, nonostante una stagione disastrosa André Silva ha tanto mercato: su tutte, lo chiedono Wolverhampton e Monaco. Non proprio due società a caso.

Nome: André Silva

Età: 22

Valutazione: 25/30 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2022

Interessa a: Wolverhampton, Monaco