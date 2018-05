Sarà l'ultima? Belotti, un anno dopo gli 80 milioni sono solo un ricordo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno dopo, qualche rimpianto ci sarà. Doveva essere la stagione di Andrea Belotti, semplicemente non lo è stata. Il Gallo è passato dai 26 gol dell'anno scorso ai 10 attuali. Ha vissuto da protagonista la disfatta dell'Italia, piangendo lacrime amare nel momento più buio del calcio tricolore. Capitano e simbolo di un Torino che ha vissuto un'annata molto al di sotto delle aspettative, e che deve rifare i propri conti: un'estate fa, Urbano Cairo rispediva al mittente offerte da 80 milioni di euro per il proprio centravanti. Cifre che nessuno metterebbe sul tavolo adesso. Non che la volontà delle parti sia cambiata: né Belotti né il Torino sentono l'esigenza di separarsi. Però, a 24 anni, è anche il momento di decidere se diventare grandi. E le finanze dei granata, dopo una stagione complicata a livello sportivo, vanno comunque tenute in ordine. La cessione, in sostanza, resta un'eventualità: non prioritaria, ma le porte non sono sbarrate come accadde l'anno scorso. Alla finestra, sempre il Milan: il Torino, però, chiede Locatelli e Cutrone. E non è detto che i rossoneri siano pronti a privarsi del proprio enfant prodige per sentire il canto del Gallo.

Nome: Andrea Belotti

Età: 24

Valutazione: 40 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2021

Interessa a: Milan