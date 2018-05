Sarà l'ultima? Berardi, il miglior talento (in)espresso del nostro calcio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diventerà mai un campione? A 20 anni, Domenico Berardi aveva segnato gli stessi gol di Lionel Messi. In contesti diversi, ma i numeri incoronavano l'attaccante calabrese come la next big thing del calcio italiano. Tre anni dopo, i gol in più sono appena 22. Quelli che, se avesse seguito la sua crescita, avrebbe potuto fare in una sola stagione. Invece, l'involuzione è innegabile. Ma il dubbio resta, perché Berardi, dopo Balotelli, è il miglior talento (in)espresso dal calcio italiano. Fin qui, solo potenziale, appunto. La Juventus, non a caso, lo ha scartato da tempo. E l'Inter, sua squadra del cuore da ragazzo, non ci pensa nemmeno. Berardi, però, continua a stuzzicare: per quello che potrebbe dare, non per quello che ha dato. Il suo mentore Di Francesco lo accoglierebbe comunque a braccia aperte a Roma, a Napoli Sarri vorrebbe provare a integrarlo nel suo sistema di gioco, il Milan quanto meno eviterebbe di subirne i gol. E la Fiorentina fiuta l'affare. Perché Berardi, inespresso, discontinuo, inaffidabile, resta comunque un possibile affare. A patto che lasci il nido: Sassuolo è una bella realtà, ma è ora di lasciare la comfort zone.

Nome: Domenico Berardi

Età: 23

Valutazione: 25 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2022

Interessa a: Fiorentina, Milan, Napoli, Roma