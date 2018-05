Sarà l'ultima? Brignola, la nota lieta del Benevento. Pronto per le big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un punto nelle prime 18 giornate, 20 nelle successive 19. Il Benevento, di fatto, non ha mai neanche lottato per salvarsi, ma da un certo punto della stagione in poi ha iniziato a dare fastidio a chiunque. Per informazioni, chiedere al Milan, ma non solo. Ed è diventato facile trovare la vera nota lieta della stagione dei giallorossi: dal suo esordio, Enrico Brignola ha impressionato. Per qualità tecniche, e soprattutto mentali. Classe '99, ma in grado di guidare i compagni in campo anche nei momenti più complicati. Seconda punta o attaccante esterno: i margini di crescita di un ragazzo esploso un po' per caso nel firmamento della Serie A sono ancora tutti da scoprire. Possiamo togliere il punto interrogativo, però: sarà l'ultima. Perché su Brignola ci sono già le grandi del calcio italiano, soprattutto Atalanta e Fiorentina, e ha già fatto suo il palcoscenico del massimo campionato.

Nome: Enrico Brignola

Età: 18

Valutazione: 15 milioni di euro

Interessa a: Atalanta, Fiorentina, Juventus, Inter, Milan