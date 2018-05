Sarà l'ultima? Cristante, riscattato dalla Dea e ceduto al miglior offerente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un campionato e mezzo ad alti livelli per riconquistare l'attenzione dei top club. Bryan Cristante ha appena 23 anni ma ha già vissuto alti e bassi nella propria carriera, come l'esordio al Milan e la cessione al Benfica fino a sparire dai radar del club portoghese. Il ritorno in Italia, tra Palermo e Pescara, non è stato proprio fortunato ma la parentesi bergamasca l'ha rimesso sul binario giusto. Ora il centrocampista è appetito dalle grandi società, pronte ad accontentare le pretese economiche dell'Atalanta che - un mese fa - l'ha riscattato dalle aquile lusitane per appena cinque milioni di euro. Un affare per la famiglia Percassi, potrebbe esserlo anche per la squadra che riuscirà a spuntarla sulla concorrenza. Tante le richieste in Serie A, anche se al momento la Juve del suo mentore Max Allegri - tecnico che l'aveva lanciato in rossonero - e la Roma sono attardate rispetto a Lazio e Inter.

Nome: Bryan Cristante.

Età: 23.

Valutazione: 35 milioni di euro.

Interessa a: Lazio, Inter, Juventus, Roma, Tottenham.