Sarà l'ultima? Destro, i tempi della Roma solo un lontano ricordo

© foto di Federico Gaetano

La piazza di Bologna sembrava essere quella ideale per il rilancio in Serie A, come accaduto negli anni 90' a Roberto Baggio prima e Giuseppe Signori poi. Mattia Destro, pero, dei campioni degli anni che furono condivide soltanto il numero di maglia. Quel 10 che sa di magia, che da grande responsabilità e mette una certa pressione sulle spalle. Ma non tutti sono in grado di rispondere alle richieste della piazza felsinea, da sempre esigente e più che critica con l'attaccante nato ad Ascoli Piceno che nell'attuale stagione ha siglato soltanto sei gol, anche a causa di alcuni problemi fisici. Un magro bottino, se rapportato a quello che Destro ha avuto al Siena prima e alla Roma poi. Piazze in cui era un giovane dal futuro apparentemente assicurato, anche con la maglia della Nazionale Italiana. Invece il triennio bolognese non ha permesso a Destro di tornare ai fasti d'un tempo, col futuro che potrebbe vedere il classe '91 lontano dal Dall'Ara. Per il bene di tutti, probabilmente. Soprattutto per quello della punta, ancora giovane per tornare a vedere con una certa continuità lo specchio della porta avversaria.

Nome: Mattia Destro.

Età: 27.

Valutazione: 7 milioni di euro.

Scadenza: 30 giugno 2020.