Sarà l'ultima? Jorginho, c'è il pressing inglese. Napoli fissa il prezzo

Una crescita evidente, sotto gli occhi di tutti. Era il gennaio 2014 quando il Napoli prelevò dall'Hellas Verona un giovane centrocampista di belle speranze, che aveva fatto molto bene in Serie B con gli scaligeri e che ben si era comportato nei primi mesi in massima divisione. Quattro anni e mezzo dopo, quel ragazzo timido è cresciuto fisicamente e tecnicamente fino a raggiungere la Nazionale italiana e all'inserimento nella lista della spesa di Pep Guardiola per il suo Manchester City. Le statistiche premiano l'italo-brasiliano che, nel campionato prossimo alla conclusione, ha una percentuale di passaggi riusciti che si avvicina al 90%. Un aspetto che intriga e non poco il tecnico ex Barcellona, pronto a portarlo all'Etihad Stadium per la stagione che verrà. I Citizens avrebbero offerto già 55 milioni di euro, ma il Napoli non ascolterà offerte inferiori ai 70 milioni e l'agente ha chiarito che ha ricevuto già telefonate anche da Liverpool, Arsenal e Chelsea. Potrebbe essere proprio lui uno dei sacrificati azzurri per poi potenziare la rosa che dovrebbe essere ancora allenata da Maurizio Sarri, le prossime settimane faranno chiarezza sul classe '91.

Nome: Jorginho.

Età: 27.

Valutazione: 70 milioni di euro.

Scadenza: 30 giugno 2020.

Interessa a: Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.