Sarà l'ultima? Mertens, potenziale “affare” da 28 mln di euro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ventotto gol nella stagione 2016-17, la prima da falso nueve tra le file del Napoli. L'annata che sta per concludersi ha visto Dries Mertens in difficoltà rispetto al campionato precedente, a causa di un paio di digiuni più o meno lunghi che hanno condizionato il suo rendimento ma anche quello della formazione di Maurizio Sarri. Senza gol in Serie A dal 29 ottobre al 21 gennaio, poi dal 3 marzo al 6 maggio. Complessivamente quasi cinque mesi senza segnare, anche se gli estimatori del belga ex PSV Eindhoven non mancano. Il Manchester United di José Mourinho lo segue da qualche tempo, al pari di alcune società cinesi che potrebbero versare nelle casse del Napoli i 28 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria. Una cifra alla portata di diversi club, più o meno congrua a un calciatore classe '87 che può dare ancora tanto. E allora il futuro di Mertens può essere anche lontano dalla città di Partenope, seppur l'attaccante ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo in città e di gradire il rapporto con la popolazione napoletana, come confermano le sue foto sui social. ”Sono diventato un affare. Dove lo trovi un giocatore che segna ventotto gol in Serie A e costa ventotto milioni. Da nessuna parte, no?", disse lo scorso novembre Mertens in un'intervista rilasciata al Het Laatste Nieuw. Molto, a questo punto, dipenderà dalle intenzioni del Napoli ma soprattutto dalla volontà del calciatore.

Nome: Dries Mertens

Età: 31.

Valutazione: 28 milioni di euro (cifra della clausola rescissoria)

Scadenza: 30 giugno 2020

Interessa a: Manchester United, club cinesi