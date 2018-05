Sarà l'ultima? Milinkovic-Savic, il calciatore totale. Da 150 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Firenze, c'è chi si mangia ancora le mani. Perché Sergej Milinkovic-Savic nel 2015 era a un passo dal trasferimento alla Fiorentina, anzi meno: era in sede. Poi il colpo di scena, il trasferimento alla Lazio, che in doppia tranche libera il Genk da qualsiasi clausola e ogni vantaggio futuro. In tre stagioni, il serbo nato a Lleida è sempre andato in crescendo. Nel primo anno in biancoceleste ha subito colpito tutti, ma realizzato una sola rete, in quello successivo è arrivato a 7 gol complessivi. E nella stagione che si chiuderà domenica ha trovato la doppia cifra: 12 gol in campionato, 2 in campionato. Centrocampista per modo di dire, più calciatore totale: ha il fisico del cestita e i piedi del calciatore fuoriclasse. Con le debite differenze, ricorda Ibrahimovic per la capacità di combinare centimetri e tecnica. Oppure Pogba, con cui magari potrebbe giocare: sulle sue tracce vi è da tempo il Manchester United, che sembra in netto vantaggio sulla concorrenza. Agguerrita, nonostante il prezzo da capogiro: Lotito e Tare chiedono 150 milioni di euro per liberarlo. In fila ci sono anche Juventus, Barcellona e PSG: il gotha del calcio europeo, sul centrocampista più completo della Serie A.

Nome: Sergej Milinkovic-Savic

Età: 23

Valutazione: 150 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2022

Interessa a: Juventus, Manchester United, Barcellona, PSG