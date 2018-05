Sarà l'ultima? Politano, gennaio tra Juve e Napoli. Con vendetta a Pasqua

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo scorso 31 gennaio il Sassuolo ha rifiutato ben 28 milioni di euro dal Napoli dopo un lungo tira e molla che ha coinvolto anche la Juventus, con Aurelio De Laurentiis che qualche ora dopo ha dichiarato come sarebbero stati “soldi buttati dalla finestra” per l'affare legato al classe '93. Tuttavia Matteo Politano s'è legata al dito questa affermazione, 'vendicandosi' - sportivamente - il 31 marzo in occasione dell'1-1 tra Sassuolo e Napoli. Una gara che ha rovinato la Pasqua dei partenopei, compromettendo di fatto la corsa Scudetto della formazione di Maurizio Sarri. Tuttavia il futuro dell'ex Roma e Pescara non sarà certamente dalle parti del Mapei Stadium. L'asta sembra essere già partita, col patron neroverde Giorgio Squinzi che qualche giorno fa ha ammesso: ”Politano credo sia per la Roma o il Napoli”. Autore finora di dieci gol, con grandi potenzialità da poter mettere in mostra in una big, l'ex calciatore della Primavera giallorossa è atteso dall'estate che può portarlo in un top club.

Nome: Matteo Politano.

Età: 25 anni da compiere il prossimo 3 agosto.

Valutazione: 25 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2022.

Interessa a: Roma, Inter, Napoli.