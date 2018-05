Sarà l'ultima? Rafinha, l'Inter vuole trattenerlo. Pronto il piano col Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non riusciva a trovare spazio al Barcellona e, probabilmente, non lo troverà qualora dovesse tornare in Catalogna. Per questo l'Inter proverà a trattenere Rafinha, uno dei migliori acquisti della storia recente nerazzurra, forte anche della volontà del ragazzo di restare alla corte di Luciano Spalletti a prescindere dalla qualificazione (o meno) alla prossima Champions League. E allora il piano meneghino sembra già essere pronto e definito in ogni dettaglio: al momento la dirigenza interista non può permettersi di pagare il riscatto di 38 milioni (35 milioni più 3 di bonus) fissato a gennaio e chiederà di rinnovare il prestito con formula biennale, anche a costo di aumentare la cifra da corrispondere successivamente al club blaugrana. Le prossime due settimane dovrebbero essere quelle decisive, ma le intenzioni dell'Inter e di Rafinha sono chiarissime. Il classe '93 vuole ancora vestire la maglia a strisce nerazzurre, il Barcellona sembra disposto ad accontentarlo.

Nome: Rafinha.

Età: 25 anni.

Scadenza: 30 giugno 2018 con l'Inter, legato fino al 30 giugno 2020 col Barça.

Valutazione: 15 milioni di euro, riscatto fissato a 38 milioni.