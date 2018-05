Sarà l'ultima? Simy, rovesciata alla Juve e duplice obiettivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una salvezza da conquistare con il Crotone, per poi pensare al Mondiale con la Nigeria. Simy (26), però, certamente non seguirà i calabresi eventualmente in Serie B ma non faticherà troppo a trovare una nuova squadra. Senza però escludere la permanenza tra le file degli squali in caso di permanenza in Serie A. La rovesciata contro la Juventus, che un mese fa regalò un punto d'oro alla formazione di Walter Zenga, è certamente il punto più alto toccato in questa stagione con l'obiettivo di siglare il gol salvezza domenica al San Paolo contro il Napoli per poi pensare alla Coppa del Mondo. Intanto, diverse società hanno già drizzato le antenne con la voglia di accaparrarsi il cartellino del classe '92, arrivato in Calabria nel 2016 con l'intenzione di farsi conoscere nel calcio che conta. Missione riuscita, finora, per il nigeriano che dopo gli ultimi 90' potrebbe vedere più chiaro il suo futuro.

Nome: Simeon Tochukwu Nwankwo.

Età: 26.

Valutazione: 1 mln di euro.

Scadenza: 30 giugno 2019.