Sarà l'ultima? Torreira, addio alla Samp già scritto. Napoli sullo sfondo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

”Non posso tenere nessuno contro la sua volontà: è il momento che spicchi il volo”. Così Massimo Ferrero ha parlato ieri in merito al futuro di Lucas Torreira, centrocampista pronto a salutare la Sampdoria dopo due stagioni più che positive con la casacca doriana. Lo stesso calciatore ha ammesso nelle scorse ore: ”In Italia si sta bene e si mangia bene. Però in questo momento non posso dire nulla perché non so nulla”. Il classe '96 è dunque pronto a fare il salto di qualità, approdando in una Società di alto profilo che possa puntare a vincere qualcosa di importante. Il Napoli s'è mosso da tempo, anche in virtù della clausola rescissoria del centrocampista uruguaiano che ammonta a 25 milioni di euro se esercitata entro il 30 giugno. Tuttavia nelle ultime settimane il padre e l'agente del calciatore hanno raffreddato la pista partenopea, anche se il club di De Laurentiis deve capire il futuro di Jorginho. Con l'addio dell'italo-brasiliano, allora, il Napoli potrebbe accelerare e chiudere per l'ex Pescara. Senza tuttavia dimenticare che Juventus e Inter, nel corso degli ultimi mesi, hanno pensato a lui in chiave prospettica.

Nome: Lucas Torreira.

Età: 22 anni.

Scadenza: 30 giugno 2022.

Valutazione: Clausola rescissoria di 25 milioni di euro, esercitabile fino al 30 giugno.

Interessa a: Napoli, Juventus, Inter.