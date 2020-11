Sarà un'estate rivoluzionaria: da Zidane a Tuchel e Solskjaer, tutto può cambiare

vedi letture

La stagione è appena iniziata, ma a livello europeo iniziano già a circolare voci e indiscrezioni per quel che riguarda le panchine più prestigiose dell’intero continente. Diversi cicli sono arrivati a conclusione o comunque ci sono vicini, quello in corso sarà verosimilmente l’ultimo anno di molti tecnici nei club attuali. La panchina più ambiziosa, per definizione, è quella del Real Madrid: Zinedine Zidane non sta convincendo in questa sua seconda avventura a Valdebebas. Negli anni scorsi ha guadagnato credito a sufficienza per non farsi cacciare (come è successo a tanti altri in situazioni simili in passato), ma a fine stagione, non dovessero arrivare i risultati, l’addio sarebbe quasi certo. Un’altra panchina ambita e non poco è quella del Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer non raccoglie particolari favori fra la critica e i risultati non sono propriamente dalla sua parte. Anche perché a quelle latitudini e dopo diversi anni di anonimato, se non vinci hai fallito. Sull’altra sponda di Manchester c’è il City di Pep Guardiola. Gli sceicchi difficilmente farebbero a meno del catalano, ma dopo tanti anni alla guida dei Citizens potrebbe essere lui stesso a scegliere di cambiare. Il Chelsea è convinto di Franck Lampard, ma dopo un mercato nuovamente faraonico potrà permettersi di arrivare secondo? Cambiamo paese e voliamo in Francia: lì sì che Thomas Tuchel è in discussione. Ma il tedesco, ogni volta che sentiva gli avvoltoi volare sulla propria testa, ha sempre tenuta la barra dritta. Succederà anche quest’anno? Possibile. Ma in estate un cambio è nell’ordine delle cose. Chiusura col Barcellona: troppe e troppo pesanti le variabili in gioco per esprimersi ora su Ronald Koeman. Di certo mediaticamente non è quello che molti giocatori volevano. Ma riuscisse a far tornare il Barça sul tetto d’Europa, tutto potrebbe cambiare. E anche Messi, a quel punto, potrebbe decidere di rimanere.