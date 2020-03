Sarà un nuovo campionato? Le polemiche su allenamenti e ripartenza

vedi letture

La parola d’ordine è clausura. E non soltanto per la quarantena alla quale siamo forzatamente sottoposti e che coinvolge alla stessa maniera i professionisti del calcio in questo periodo, quanto perché mutuando il significato della vecchia formula della Primera Divisiòn argentina, ciò che ci troveremo ad assistere alla ripresa delle ostilità sarà a tutti gli effetti un nuovo campionato. Intendiamoci, prima di contribuire ad aizzare polemiche di cui non si sente il bisogno, si riparte dalla classifica attuale. Ciò che sarà totalmente imprevedibile è invece la condizione fisica dei protagonisti quando il meccanismo si rimetterà in moto. Lo smart working dei calciatori, ai tempi dei socialnetwork, è di fatto tenuto monitorato da tifosi ed addetti ai lavori con programmi di allenamento su misura ed invio delle attrezzature per mantenere alto lo spirito ed il tono muscolare, ma di certo tornare a fare le cose sul serio sarà tutt’altra cosa. I club dovranno predisporre una nuova preparazione atletica e calciatori che vivevano un momento di flessione potranno tornare ad essere protagonisti assoluti un po’ come se la stagione fosse ricominciata da zero. Intanto, impazza la polemica, immancabile come da copione, riguardo alle tempistiche che porteranno al nuovo inizio delle attività. La convocazione della Lazio, a cui hanno fatto seguito altre squadre di serie A per lunedì prossimo, ha portato alle prime reazioni ed alla ipotizzabile contromisura di vietare ogni sorta di attività sportiva all’aperto. Insomma il rischio non va sottovalutato, ma le aspettative per la ripresa possono essere lecitamente alte ed imprevedibili per tutti.