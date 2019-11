Sarà una Lokomotiv meno italiana. Almeno sulla carta

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analisi a priori, quando il fischio d'inizio alla RZD Arena non è ancora arrivato. Ci sarà da attendersi una Lokomotiv Mosca meno difensiva e più d'arrembaggio, come è sempre in casa, come non è certo stata a Torino. Questo è raccontato soprattutto da una scelta di Yuri Semin: niente Murilo, mediano che fa pure il centrale, e dentro Zhemaletdinov. Il centrocampista va in campo dal 1' con Krychiowiak e Barinov in una mediana a tre, teoricamente potrebbe star pure largo con Joao Mario sull'altro out. La sensazione è che ci sarà il doppio trequartista stretto, formato dall'ex nerazzurro e da Miranchuk, con Eder di punta. Teoricamente, Sarri è stato accontentato. Lokomotiv meno catenacciara, a giocarsela a viso aperto. Almeno sulla carta. Doveva esserlo anche a Torino...