Alla vigilia sembrava una scampagnata. Anche dopo tre minuti, in realtà, quando il portiere Alowais smanacciava in maniera orrida un passaggio sballato da Jorginho, lasciando a Balotelli l'1-0 a porta vuota. L'arbitro, mosso a compassione, ha deciso di annullare, sebbene Insigne, in fuorigioco, fosse lontano dall'intervento maldestro (a dire poco) del portiere saudita.

Alla fine è stata una partita tutt'altro che equilibrata, ma che ha rivelato tutta la pochezza di una nazionale che non riesce a vincere e stravincere, pure quando è superiore di tre spanne. Il gol di Balotelli poteva essere l'apripista a una gragnuola di occasioni, come sarebbe in una sfida con la Germania o con la Spagna. Questa Arabia Saudita avrebbe finito con il pallottoliere, come potrebbe capitare proprio contro la Russia, nella prima partita del Mondiale.

Quindi attenzione ai falsi positivi, questo lo è. Già contro la Francia sarà un qualcosa di diverso, con la Nazionale costretta a giocare contro una delle migliori (se non la migliore, per talento) selezioni del mondo. Sarà una manovra lacrime e sangue, per utilizzare un adagio già visto in Italia, perché non sarà così semplice mantenere la barra dritta. A settembre, poi, sarà tutto diverso. Almeno speriamo.