Sarà una Roma Under: senza De Rossi, dentro i prodotti degli anni '90

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sono un '95, un '96, un '97 e persino un '99: non è una barzelletta numerica ma la probabile formazione di stasera della Roma, ringiovanita da un mercato fatto con il preciso proposito di creare i campioni del futuro e dall'assenza di due campioni decisamente più navigati come Daniele De Rossi e Javier Pastore. Mase l'assenza dell'argentino fa perdere qualcosa a Di Francesco in termini di fantasia ed esperienza internale, il ko del capitano è un disastro dal punto di vista tattico, poiché quasi certamente costringerà il tecnico a cambiare modulo. Dentro i due giovani attaccanti Under e Kluivert, ma anche centrocampisti dalle caratteristiche diverse rispetto al campione del mondo, come Pellegrini e Cristante: sarà 4-3-3, non sembrano esserci dubbi, anche DiFra è il tipico tecnico che ama stupire, come ha dimostrato anche pochi giorni fa, con l'esclusione del turco, eccezionale contro il Frosinone, o come nell'esordio stagionale in Champions, quando la sorpresa fu Zaniolo, debuttante assoluto in giallorosso. Meno sorprese stasera, perché il risultato deve essere solo quello preventivato.