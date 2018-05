Sardar Azmoun, da Messi al Mondiale con l'Iran. E i suoi gol per la Lazio

© foto di Federico Gaetano

A volte ritornano, nella vita come nel calcio. E' il caso di Sardar Azmoun, vecchia conoscenza del mercato della Lazio, che torna prepotentemente di moda a distanza di un anno circa dalle cronache calcistiche. L'attaccante iraniano, classe 1995 (23 anni), nell'estate del 2017 fu vittima del groviglio burocratico creatosi tra i due club che reclamavano la titolarità del suo cartellino (Rubin Kazan e Rostov). E sullo sfondo la Lazio, che di fatto aveva raggiunto un accordo di massima col giocatore. Dopo la fumata nera, come detto, ecco il nuovo tentativo di portarlo in biancoceleste.

Nonostante la giovane età, Azmoun vanta già un'esperienza internazionale non indifferente: 11 presenze e 4 gol tra Champions League ed Europa League, escludendo le 5 presenze e 2 reti messe a segno nelle qualificazioni alle due competizioni europee. Con la maglia della Nazionale, inoltre, lo score aumenta ancora di più: 20 gol in 30 apparizioni. Accostato (incautamente) e Leo Messi agli inizi della sua carriera, adesso per lui si apriranno le porte del Mondiale in Russia con la maglia dell'Iran. Ecco perché, anche per questo, la Lazio potrebbe anticipare il tutto onde evitare che il prezzo del cartellino salga vertiginosamente.