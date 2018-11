Sardegna come nuova Nazionale: ci sono già i sì di Dessena e Sau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sardegna sarà presto una Nazionale: un progetto avviato dal Conifa (Confederation of Indipendent Football Associations) per tutelare e seguire tutti gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le varie minoranze e le regioni non affiliate alla FIFA. Il 10 dicembre il ct Bernardo Mereu farà le prime convocazioni in vista delle amichevoli che avvicineranno la squadra alla prima competizione ufficiale, i Campionati Europei nel 2019 a Artsakh, e sono già diversi i sì: i più importanti sono quelli di Daniele Dessena (sardo perché lo sono i genitori), Marco Sau, Simone Aresti, Mauro Vigorito, Francesco Pisano, Andrea Cocco e Andrea Cossu. Molti i sogni, a partire da Salvatore Sirigu, Nicolò Barella e Nicola Murru.