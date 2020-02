Sarri, +1 sulla prima Juve di Allegri. E +8 su quella di Conte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meglio della prima Juventus di Allegri, peggio dell'ultima. I bianconeri di Maurizio Sarri, dopo 22 giornate di campionato, hanno accumulato 54 punti in classifica. Uno in più rispetto alla Juve di Max Allegri nella sua prima stagione a Torino, ma sei in meno rispetto al ruolino di marcia dell'anno scorso. E ben otto in più rispetto alla prima stagione di Antonio Conte da allenatore dei futuri campioni d'Italia. Ma quella era un'altra epoca.