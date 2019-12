© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al momento non siamo al livello di Juventus, Real Madrid o Barcellona". In settimana, hanno fatto discutere le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. Alla vigilia di Bayer Leverkusen-Juventus, Maurizio Sarri risponde così: "Boh. Forse sono peggiorati molto rispetto all'anno scorso, quando mi sembravano la miglior squadra d'Europa, nettamente. Poi in Champions si può incappare nella partita sbagliata, ma quelle che ho visto fare al City l'anno scorso le ho viste fare raramente a qualcuno negli ultimi anni".