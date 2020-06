Sarri: "A sentire i giornalisti la Juve era una squadra finita dopo due 0-0. Classifica parla chiaro"

vedi letture

La prima vittoria della Juventus dopo il lockdown arriva a Bologna per 2-0 grazie alle reti di Ronaldo e Dybala. Al termine della gara, il tecnico bianconero Maurizio Sarri si è presentato a Sky Sport per analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco.

Quali miglioramenti ha visto oggi rispetto alla Coppa Italia?

"Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico, abbiamo fatto 70' minuti con una buona intensità. In Coppa invece dopo 30' eravamo già in fase calante. Ronaldo e Dybala? Avere delle individualità di alto livello ti aiuta a risolvere delle partite. Noi però dobbiamo avere una duplice ambizione: il primo obiettivo è quello di mettere loro nelle condizioni per sfruttarli al massimo, poi riuscire a rimanere una squadra competitiva anche nelle loro giornate meno brillanti".

Ronaldo nel finale si è lamentato per la squadra troppo bassa: cosa si può fare?

"Aumentare l'intensità per tutti i 90' minuti. Se bastasse lamentarsi, tutte e due le squadre sarebbero nella metà campo avversaria. Quando finisce la benzina diventa inevitabile, non sono scelte tecniche o tattiche".

Bernardeschi è stata la migliore sorpresa?

"Aveva fatto bene anche negli ultimi due ingressi. Dava la sensazione di essere in un buon momento. Ha fatto il lavoro che doveva fare anche in fase difensiva: si merita ciò, è un ragazzo spesso criticato e sottovalutato".

De Ligt è cresciuto tanto da quando lo ha spostato sul centro destra...

"Ci credo ma fino a un certo punto, la posizione può cambiare poco il rendimento. È cresciuto nell'abituarsi al nostro tipo di calcio. Veniva da un paese diverso, in cui la fase difensiva non era curata come in Italia, che c'è più tattica. È il primo anno qui e considerando l'età che ha, non ha faticato poi così tanto. È un predestinato, diventerà un riferimento a livello europeo nel ruolo".

Bonucci ha parlato di un confronto tra voi dopo la finale persa...

"Ci siamo detti che non bisogna farsi scalfire. Nella vita ci sono fatti e opinioni: a sentire i giornalisti la Juventus era una squadra finita, ma la classifica parla chiaro. Abbiamo fatto due zero a zero in un momento difficile della stagione, è come se fosse agosto. Le critiche devono essere una molla a livello mentale per sopperire a una forma fisica che non è ancora al massimo".