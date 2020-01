© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri pensa addirittura al ritiro dopo l'esperienza alla Juventus. Lo ha confermato il tecnico in conferenza stampa quest'oggi in conferenza stampa: "Per me è una partita particolare è chiaro. Ma non bisogna correre il rischio di spender energie per una aspetto personale, l’obiettivo è portare a casa appunti. La partita è difficile e complicata per diversi motivi. In questo momento non ho questi pensieri. Chiedendomelo così dopo quest’esperienza potrei anche smettere, dovrò vedere se dopo quest’esperienza apersero di poter fare ancora bene".