Sarri al Chelsea. Ieri gli accordi, al Napoli 5 milioni di euro

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta i dettagli dello sbarco di Maurizio Sarri al Chelsea. Ieri mattino l'avvocato del tecnico, Giotti, è arrivato a Londra, poi raggiunto dall'agente Pellegrini e dall'intermediario Ramadani. Contatto con Marina Granovskaia, un pomeriggio dedicato alla stesura di un contratto da tre anni a 6 milioni a stagione. 18 totali al tecnico, 11 per il saluto a Conte, 3 di commissioni e 5 al Napoli come gentleman agreement.