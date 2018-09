Sarri: "Ancelotti? Scoperto dalla tv. Il DeLa a cui voglio bene è il figlio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perché Maurizio Sarri non è più l'allenatore del Napoli? Ha provato a rispondere lo stesso tecnico, oggi al Chelsea, sulle pagine de Il Mattino: "Ancora non lo so. Bisogna chiedere alla società. Ma ora ho il Chelsea e sono felice. C'erano dei motivi per cui volevo rimanere a Napoli e dei motivi per cui avevo delle perplessità. Il contratto che ha voluto il presidente prevedeva una clausola rescissoria con scadenza 31 maggio e invece il 21 maggio hanno fatto il contratto ad Ancelotti. Come l'ho saputo? Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso la tv e abbiamo visto l'ingresso alla Filmauro di Ancelotti. Qualcosa da dire a De Laurentiis? Gli sono grato perché mi ha fatto allenare la squadra che ho nel cuore, se sono qui al Chelsea è perché ho allenato il Napoli. Per il resto il De Laurentiis a cui voglio bene è sicuramente il figlio Eduardo. Perché c'è astio nei miei confronti? Forse gli manco...".