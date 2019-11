Sarri: "Ancora tanto da dare. Crescita costante? Non sono d'accordo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri commenta le parole di questa settimana di Danilo ("Il City di Pep Guardiola che ci impiegò uno o due anni per cominciare a giocare come diceva lui e capire come funziona il suo gioco") circa la crescita della Juventus, in particolare del nuovo modo di giocare: "Vogliamo fare un certo tipo di calcio, ma non possiamo andare contro le caratteristiche di certi giocatori, se ci si piega da una delle due parti viene fuori qualche problema. Questa squadra ha ancora molto da esprimere, ma non solo in base alle mie idee, ma anche in base alle proprie caratteristiche. Non sono d'accordo che la crescita sia stata costante, la crescita è frutto di momenti di crescita e di regressione, io non ho mai visto una crescita costante".