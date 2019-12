Fonte: inviato a Leverkusen

"Sono contento, faccio i complimenti Gasperini e ai ragazzi". Un pensiero all’Atalanta, strepitosa a Karkhiv, nella conferenza stampa di Maurizio Sarri, dopo il 2-0 della sua Juventus al Bayer Leverkusen: “Un pensiero anche alla società, perché ha fatto un percorso straordinario, con una proprietà di alto spessore. Però avevo visto ultimamente l'Atalanta e avevo visto ultimamente lo Shakhtar e vi dico che me l'aspettavo. E questo penso sia un grande complimento, perché dire che ci si aspetta che l'Atalanta passi in Champions vuol dire riconoscere che lavoro straordinario hanno fatto in questi anni".