Sarri apre al 4-3-1-2. Che sia il modo giusto per vedere CR7 in HD?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sorpresa è già stata (quasi) metabolizzata. Nella serata di ieri, contro un Brescia mai arrendevole, Maurizio Sarri ha scelto di vestire la sua Juve con l'originale 4-3-1-2. Un modulo diverso dal classico 4-3-3 idealmente legato all'ex tecnico del Chelsea (almeno al suo recente passato), ma che ha dato i risultati sperati. Con tanto di spiegazione da parte dell'ideatore: "Serve essere pronti per entrambe le soluzioni (4-3-3 e 4-3-1-2, ndr). In questo momento abbiamo difficoltà con gli esterni e abbiamo tanti centrocampisti offensivi". Chiaro e sincero.

Ma in conferenza stampa lo stesso Sarri ha rincarato la dose: "Penso che anche con Cristiano in campo si possa tranquillamente giocare con questo modulo". Un'apertura quanto meno interessante, in vista del prossimo futuro. Perché gli esterni a disposizione del tecnico, soprattutto Douglas Costa ma non solo, non sono nel loro miglior momento. Mentre i centrocampisti offensivi abbondano.

DYBALA A SORPRESA? - Ieri sera, così come contro il Verona, la Joya ha agito da secondo attaccante. Ma spesso e volentieri tendeva a scendere fino a centrocampo alla ricerca di palloni giocabili, colpa di una difesa del Brescia sempre chiusa e stretta. Il gioco bianconero ne ha giovato, anche se l'argentino ha perso qualcosa in termini di pericolosità. Ma la sua verve è piaciuta eccome. E potrebbe addirittura diventare arma in più nel corso della stagione: perché col rientro di Cristiano Ronaldo e la verosimile conferma (o riproposizione se preferite) del 4-3-1-2 ecco che Dybala potrebbe arretrare il suo raggio d'azione per agire alle spalle della coppia d'attacco. Ovvero Gonzalo Higuain e appunto CR7. Un'idea tanto offensiva quanto affascinante che per essere messa in pratica ha bisogno di lavoro concettuale approfondito, soprattutto sui movimenti e i tempi difensivi. Ma Sarri in questo è sempre stato un maestro...