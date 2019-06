Sarri apre alla Juventus: "Se il Chelsea mi libera, vengo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri è stato avvistato oggi in un noto ristorante di Pistoia. L’allenatore, attualmente del Chelsea, è stato inevitabilmente incalzato dai tifosi presenti, che gli hanno chiesto se sarebbe andato alla Juventus: “Se il Chelsea mi libera vengo, vediamo cosa succede lunedì“, le parole che rimbalzano da più fonti sul web. Sarri è dunque in Italia, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.