Sarri aspetta il ritorno di Khedira: senza il tedesco il centrocampo è senza gol

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sulla centralità di Sami Khedira nel progetto Juventus. Il centrocampo bianconero ha un problema di pericolosità e gol, un calo netto rispetto al passato. Manca presenza in area, secondo Maurizio Sarri la svolta potrebbe esserci col rientro del tedesco. Adesso è in Germania in attesa di indicazioni sulla ripresa degli allenamenti. Non gioca dal 26 novembre, era tra i convocati per il Lione ma poi tutto si è fermato. Ha giocato poco, non ha mai segnato, prima volta alla Juventus, ma è pronto per tornare.