Sarri: "Buffon combattente nato, voleva tornare alla Juve a tutti i costi"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di ICC vinta ai rigori (5-4) contro l'Inter a Nanchino: "Tutto sommato abbiamo fatto una partita simile a quella che abbiamo fatto col Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo, con difficoltà a difendere in zone alte di campo, quindi come conseguenza costretti a difendere più bassi. Abbiamo fatto molto bene nella prima mezz'ora del secondo tempo, con più coraggio, con più propensione alla pressione in zone alte di campo, con più propensione dei difensore esterni a scivolare sui loro quinti, quindi in quella fase siamo riusciti a prendere in mano la partita. Proprio in questo dobbiamo migliorare, nella capacità di accorciare su chi fa partire la pressione, nella capacità di andare a recuperare più palloni in avanti. Però sono partite che lasciano anche il tempo che trovano perché la condizione fisica non è ottimale, il caldo era mostruoso, il terreno oggi non era neanche di ottimo livello, quindi era tutto difficile. In più ho fatto un errore io stamane perché li ho costretti a fare l'allenamento, abbiamo fatto solo 45 minuti di allenamento ma a una temperatura mostruosa. Quindi probabilmente l'abbiamo anche pagato",le parole riportate da tuttojuve.com.

Non mancano le risposte sulla prestazione di Buffon: "Ha fatto tre parate e mezzo su sei, perché aveva preso anche l'ultimo rigore. Ma questa è la forza di questo giocatore stupendo e di questo ragazzo stupendo. E' un combattente nato e nel momento di necessità si è fatto trovare pronto".

Questo invece il giudizio di Sarri sul ruolo di Buffon all'interno della rosa: "La scelta è stata chiara fin dall'inizio. Io ho parlato con Buffon durante l'estate e i termini della nostra discussione erano abbastanza chiari, il nostro portiere in carica è Szczesny, chiaramente Buffon sarà tenuto in forte considerazione, durante la stagione penso che farà sicuramente le sue partite. Però ho voluto essere chiaro con Gigi fin dall'inizio e lui è un ragazzo stupendo perché ha detto che in questo ruolo avrebbe guadagnato molto di più in altri club, ma lui voleva tornare alla Juventus a tutti i costi".

