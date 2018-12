© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, dopo la partita col Fulham ha risposto anche ad una domanda sul girone di Champions League che include Napoli e Liverpool: "Il Napoli ha le carte in regola per poter vincere in qualsiasi stadio. Anfield - ha aggiunto - è uno stadio difficile, il Liverpool è una squadra forte ma nelle ultime settimane dà l’impressione di essere un po’ meno in condizione rispetto a due mesi fa", le sue parole riportate da Sky Sport.