Sarri-Chelsea, biennale con opzione fino al 2021. Si tratta col Napoli

Anche il Telegraph conferma che in questo momento in pole per la panchina del Chelsea c'è Maurizio Sarri, con Luis Enrique e Laurent Blanc più defilati. L'accordo col manager italiano è già stato trovato sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno, ma c'è da trovare quello con il Napoli in virtù della clausola da 8 milioni di euro che ancora lega Sarri alla società partenopea: l'inserimento di David Luiz nella trattativa potrebbe risolvere il problema.