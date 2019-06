Sarri chiama Icardi alla Juve. L'Inter avrà Dzeko e un altro big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Maurizio Sarri, Mauro Icardi è sempre piaciuto. Fin dai tempi in cui allenava il Napoli, quando avrebbe voluto proprio lui per sostituire Gonzalo Higuain. E adesso, con Sarri verso la Juventus, ecco che il nome di Icardi potrebbe tornare prepotentemente di attualità.

Resta l'ipotesi Juve - L'Inter - sottolinea il Corriere dello Sport - prenderà almeno un altro grande attaccante, a parte Dzeko. E ha un feeling in ascesa con Romelu Lukaku che verrebbe a Milano di corsa pur di abbracciare Conte. Icardi - si legge - viaggia su un binario parallelo, forse in qualche caso divergente perché chiama in causa gli atteggiamenti di rottura che appartengono da sempre al suo entourage. C’è chi sostiene che Icardi si metterebbe di traverso dinanzi a qualsiasi possibilità, Juve compresa. La sua aspirazione è quella di arrivare, da separato in casa almeno a gennaio 2020 quando saremmo a un anno e mezzo dalla scadenza naturale del contratto. Anche se dinanzi alla Juve il giocatore non resterebbe insensibile.